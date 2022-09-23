21 вересня російський фюрер владімір путін оголосив про часткову мобілізацію населення. Її мета – збір нової армії для загарбницької війни проти України.

До теми Йдеться про мобілізацію мільйона росіян, – ЗМІ про таємний пункт путінського указу

Під цей наказ підпадають чоловіки, які вже проходили службу в армії рф. Серед них є і чимало футболістів, що вже має свій вплив на місцевий футбол.

Футбольний клуб ставропольагросоюз заявив, що може знятися з розіграшу кубка росії саме через мобілізацію. Про це повідомив головний тренер аматорської команди Кірілл Ейдельнант

"У мене трьом хлопцям уже прийшло, що начебто потрапили в списки на мобілізацію. Це божевілля. Не знаю, як це буде. У нас 5 жовтня гра. Як готуватися, в якому режимі — я не уявляю на сьогодні. Є хлопці з бойовим досвідом. Один крайній захисник у нас на контракті, в першу чергу він йде. Хлопці, які забивають у кожній грі, ось вони йдуть.

Гравці ще не отримали повістки, але вони вже є в списках, так що вони в очікуванні. Це Артур Урбицький, Владислав Каблахов і ще троє під питанням. Наскільки це сильно може вдарити по команді? Це буде крах, не знаю, як склад збиратимемо. Знятися із кубка росії – такий варіант не виключений, якщо все це швидко розвиватиметься. Нам просто може не вистачити футболістів для виходу на поле. Хлопці сидять на голках, чекають,

– розповів тренер.

Також повідомляється, що повістки з військкоматів отримали кілька співробітників рфс. Нагадаємо, що через розв'язування війни, геноцид українців та окупантські дії російський футбол відсторонений від всіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Нещодавно рф не допустили до участі у відборі на Євро-2024.