Запутался, когда пойдет в военкомат: бывшему боксеру из россии Валуеву пришла повестка

Бывший боксер, а ныне депутат госдумы Николай Валуев попал под частичную мобилизацию в россии. Политику вручили повестку.

Валуев: Я поеду обязательно в военкомат.

Об этом рассказал сам Николай Валуев, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Бывший боксер заверил, что не будет прятаться и пойдет в военкомат.

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Правда, повестка пришла домой Валуеву, а не в госдуму, как другим депутатам. Интересно, что сначала российский политик заявил, что пойдет в военный комиссариат прямо сейчас. А через несколько секунд перенес свой поход вообще на следующую неделю.

Как видим, "патриоты великой страны" не слишком торопятся выполнить свой долг перед страной.

На мой взгляд, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат уйду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на военный учет встали в государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат,

– сказал Валуев.

Интересно, что во время комментария он вспомнил свою поездку на временно оккупированный Донбасс.

Ранее депутат российской госдумы Светлана Журова рассказывала, что частичная мобилизация, которая была объявлена ​​21 сентября, может затронуть спортсменов. Большое количество боксеров, футболистов, выступающих за сборную, тренеров и массажистов спортивных клубов получили повестки.

Валуев сидит в госдуме с 2011 года, а пять лет спустя был переизбран депутатом. Во время боксерской карьеры был чемпионом мира и временным чемпионом мира WBA.