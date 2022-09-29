Горюна: Вася, скорее всего, повесил бы Белгород-Днестровский флаг
29 октября 2022 года поклонники Василия Ломаченко увидят своего кумира на ринге в Нью-Йорке. Поединок против Джемейна Ортиса будет разогревом для украинца перед титульным поединком.
Стоит увидеть В цветах флага Украины: официальный постер боя Ломаченко – Ортис
Пока украинский боксер готовится к ближайшему поединку. В соцсети попали видео по тренировочному процессу Ломаченко. На фоне заметны на стене два флага – Белгород-Днестровского, родного города Василия и Украины.
Напомним, что Ломаченко после победы над Ричардом Комми набросил на спину флаг родного города, а не традиционно сине-желтое знамя. Хотя сначала фанаты вообще думали, ведь не понимали, что за флаг на плечах Василия и начали разгонять измену.
Станислав Горуна, бронзовый призер Олимпиады-2020, прокомментировал видео с тренировкой Ломаченко. Каратист задумался над тем, кто повесил на стену украинский флаг. Он не исключил, что это может быть дело не рук боксера.
А может, его пиарщик вывесил? Вася, скорее всего, повесил бы Белгород-Днестровский флаг. И икону рядом,
– прокомментировал видео Горуна.
XSPORT отреагировал на комментарий олимпийского призера в Токио по каратэ: "Возможно, просто забыли снять". на что Станислав поставил смешной смайлик.
Видео тренировочного процесса Василия Ломаченко