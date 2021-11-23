"Всегда хотела помочь нашим спортсменам"

Овчинникова поделилась своей давней мечтой. Спортсменка хочет открыть собственный зал.

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Реализовать свое заветное желание многократная чемпионка стремится в Украине, однако не исключает, если переедет в США, то может открыть что-то свое и там.

Спортсменка уверяет, что, к сожалению, государство не поддерживает финансово бойцов MMA, поэтому большинству сложно даже выехать за пределы страны для выступления. Поэтому она стремится помогать своим землякам.

"Всегда хотела помочь нашим спортсменам, которые чего-то стоят. Хочу, чтобы они имели возможность показывать высокие результаты. Верю, что мне удастся открыть свою школу и помогать бойцам выезжать за границу для достижения успеха", – рассказала украинка.

"Хочется жить в родной стране"

Елена подчеркнула, что не планирует покидать Украину и переезжать в Штаты. Она признается, что даже если в будущем ей удастся открыть бизнес в США, то все равно не хочет покидать родную страну навсегда.

Хочется жить в родной стране. Возможно, со временем мое мнение изменится, но пока у меня только такие планы,

– заявила Овчинникова.

Спортсменка рассказала, что уже давно могла бы покинуть Украину ради успеха и перебраться в Штаты. Поскольку, в родной стране недооценивают талантливых бойцов.

По словам Елены, за океаном достичь успеха несколько легче, чем в Украине.

"По опыту и примерам скажу, что талантливые спортсмены, которые начинают свою карьеру за океаном, быстрее достигают успеха и узнаваемости, чем в Украине. Там они за 1,5 – 3 года достигают больших успехов и медийности, чем это происходит на украинской земле. За три года их знает весь мир, а тут мне понадобилось 20 лет, хотя меня почти не узнают во Львове", – уверяет многократная чемпионка мира.

К слову. Ранее Елена рассказывала, что ей предлагали выступать за другие страны. Спортсменка не захотела менять украинское гражданство.