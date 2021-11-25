Много шоколада за ничью с конкурентом: тренер Швейцарии сделал подарок сопернику

Сборная Северной Ирландии получит сладкий подарок от наставника Швейцарии. Все после мировой с Италией.

Отблагодарил за помощь

Сборные Швейцарии и Италии боролись за прямую путевку на чемпионат мира-2022. Главный тренер Швейцарии решил поощрить соперника итальянцев.

Интересно В плей-офф нет проходных соперников, – Зинченко поделился эмоциями накануне жеребьевки

Мурат Якин пообещал сделать сладкий подарок национальной команде Северной Ирландии, если та сможет отобрать очки у "скуадра адзурра". Что она и сделала. Сборные расписали мировую – 0:0.

Такой результат позволил швейцарцам опередить итальянскую команду и с первого места отобраться на Мундиаль. После этого Якин сдержал обещание. Около 10 килограммов шоколада полетело в сборную Северной Ирландии.

Видео, как Якин пакует шоколад для соперника

Италия продолжает бороться за поездку в Катар

Швейцария напрямую отобралась в Катар. А вот итальянской команде придется бороться за путевку через стыковые матчи. Своего соперника "скуадра адзурра" узнает 26 ноября, когда состоится жеребьевка участников отбора плей-офф.

После всех туров квалификации Италия уступила лидеру лишь два очка. Северная Ирландия же с 9 пунктами заняла третье место.