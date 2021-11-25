Віддячив за допомогу

Збірні Швейцарії та Італії боролись за пряму путівку на чемпіонат світу-2022. Головний тренер Швейцарії вирішив заохотити суперника італійців.

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Мурат Якін пообіцяв зробити солодкий подарунок національній команді Північної Ірландії, якщо та зможе відібрати очки у "скуадра адзурра". Що вона й зробили. Збірні розписали мирову – 0:0.

Такий результат дозволив швейцарцям випередити італійську команду та з першого місця відібратись на Мундіаль. Після цього Якін дотримав обіцянку. Близько 10 кілограмів шоколаду полетіло до збірної Північної Ірландії.

Відео, як Якін пакує шоколад для суперника

Італія ще продовжує боротись за поїздку у Катар

Швейцарія напряму відібралась у Катар. А от італійській команді доведеться боротись за путівку через стикові матчі. Свого суперника "скуадра адзурра" дізнається 26 листопада, коли відбудеться жеребкування учасників відбору плей-офф.

Після усіх турів кваліфікації Італія поступилась лідеру лише двома очками. Північна Ірландія ж із 9 пунктами посіла третє місце.