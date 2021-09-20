Первые два столкновения завершились техническими нокаутами, далее бойцы еще больше стали разогревать публику и демонстрировать незаурядные умения и волю к победе: быстрые удары руками и ногами, захваты, болевые и удушающие приемы.

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Однако настоящим украшением и изюминкой турнира стали 5 впечатляющих главных поединков в Main card. Именно в главных боях вечера украинские бойцы померились силами с сильнейшими представителями ММА по всему миру, показав украинскую школу и волю к победе.

Так, украинец Максим Пашков уступил Расулу Тезекбаеву из Кыргызстана – три раунда, победа единогласно. Однако, украинский боец ​​точно дал жару в октагоне и не давал спуску своему оппоненту.

Роман Головинов из Харькова уступил Дмитрию Гриценко из Киева единогласным решением судей.

Одним из самых ярких боев вечера стало столкновение Георгия Табатадзе из Грузии и Роберта Воробьева из Украины. И если с первых секунд встречи казалось, что преимущество на стороне гостя из Грузии, то на 3 минуте и 33 секунде украинец победил удушающим приемом.

"На самом деле план был рубиться в стойке. После первого пропущенного подумал – к черту этот план, я могу бороться", – сказал после победы Воробьев.

В тяжелой категории серб Аднан Алич не смог побороть украинского бойца Александра Пысанку – технический нокаут.

А на десерт в ожесточенном поединке сошлись топовые спортсмены Анатолий Сафронов (Харьков) и Максим Сергеев (Кременчуг). Житель Кременчуга на 2 минуте 40 секунде одолел своего соперника болевым приемом Кимура.

Отметим, что накануне турнира президент Professional Fighting Legue Storm Сергей Помазунов рассказал, что подобные турниры планируют проводить систематически.