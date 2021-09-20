Перші два зіткнення завершилися технічними нокаутами, далі бійці ще більше стали розігрівати публіку і демонструвати неабиякі вміння і волю до перемоги: швидкі удари руками та ногами, захоплення, больові та задушливі прийоми.

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Однак справжньою окрасою і родзинкою турніру стали 5 вражаючих головних поєдинків в Main card. Саме в головних боях вечора українські бійці помірялись силами з найсильнішими представниками ММА з усього світу, показавши українську школу і волю до перемоги.

Так, українець Максим Пашков поступився Расулу Тезекбаеву з Киргизстану – три раунди, перемога одноголосно. Однак, український боєць точно дав жару в октагоні та не давав спуску своєму опонентові.

Роман Головінов з Харкова поступився Дмитру Гриценку з Києва одноголосним рішенням суддів.

Одним з найяскравіших боїв вечора стала сутичка Георгія Табатадзе з Грузії та Роберта Воробйова з України. І якщо з перших секунд зустрічі здавалося, що перевага на боці гостя з Грузії, то на 3 хвилині і 33 секунді українець виборов перемогу задушливим прийомом.

"Насправді план був рубатися в стійці. Після першого пропущеного подумав – чорт з цим планом, я ж можу боротися", – сказав після перемоги Воробйов.

У важкій категорії серб Аднан Аліч не зміг подолати українського бійця Олександра Писанку – технічний нокаут.

А на десерт в запеклому двобої зійшлися топові спортсмени Анатолій Сафронов (Харків) і Максим Сергєєв (Кременчук). Кременчужанин на 2 хв 40 секунді здолав свого суперника больовим прийомом Кімура.

Відзначимо, що напередодні турніру президент Professional Fighting Legue Storm Сергій Помазунов розповів, що подібні турніри планують проводити систематично.