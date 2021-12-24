Милевский заявил о желании вернуться в Динамо, но не как игрок или тренер, экс-футболист хочет встретиться с президентом клуба Игорем Суркисом и вместе с ним решить, чем Милевский сможет помочь клубу.
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"Мне очень хочется. Но к этому нужно прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить и без мата поговорить, как раньше. Мне это очень нравится.
Надеюсь, наступит то время, когда я к нему приду и, думаю, мы сможем решить, чем я могу помочь киевскому Динамо. Не просто так там сидеть... Тренерскую лицензию пока не хочу", – заявил Милевский.
Карьера Милевского
- Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в сентябре этого года. Артем выступал за Динамо с 2002-го по 2013 год, за это время он сыграл 253 матча, в которых забил 83 гола и отдал 54 результативные передачи.
- Последним клубом футболиста был ужгородский Минай, в составе которого он играл с января по июнь 2021 года. До того на протяжении 8 лет он играл в чемпионатах Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.