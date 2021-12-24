Милевский заявил о желании вернуться в Динамо, но не как игрок или тренер, экс-футболист хочет встретиться с президентом клуба Игорем Суркисом и вместе с ним решить, чем Милевский сможет помочь клубу.

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"Мне очень хочется. Но к этому нужно прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить и без мата поговорить, как раньше. Мне это очень нравится.

Надеюсь, наступит то время, когда я к нему приду и, думаю, мы сможем решить, чем я могу помочь киевскому Динамо. Не просто так там сидеть... Тренерскую лицензию пока не хочу", – заявил Милевский.

Карьера Милевского