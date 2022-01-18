Мне было страшно, – сын Луческу рассказал о ситуации, за которую ему стыдно перед отцом

Наставник греческого клуба ПАОК Разван Луческу, который является сыном главного тренера Динамо Мирчи Луческу, вспомнил неприятную ситуацию из своей жизни. Ему до сих пор стыдно перед отцом за совершенный поступок.

Луческу-младший: Это был невероятный стыд

Когда-то Разван взял родительские деньги, не сказав об этом Мирче. Сын наставника "Динамо" вспомнил неприятную ситуацию.

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По его словам, история произошла в 1991 году, когда его отец работал в Италии. Луческу якобы собрал немного денег для инвестиций. Разван знал, где хранятся средства.

"Я взял оттуда сумму, не сказав ему. Когда он встретился со своими друзьями, чтобы решить, что делать с этими деньгами, я позвонил одному из них и сказал, сколько я оттуда взял. Я обещал завтра вернуть все назад и просто хотел, чтобы они мне помогли. Но другой друг отца, который был там, понял, что что-то не так", – заверил Луческу-младший.

Разван признался, что тогда испытал крайне неприятные эмоции.

И отец поймал меня: "Разван, здесь меньше денег!" Я замер, мне было страшно, такого я не ожидал, я чувствовал себя ужасно, это был невероятный стыд,

– добавил наставник греческого клуба.

Профессиональная карьера Развана Луческу