Луческу-младший: Это был невероятный стыд
Когда-то Разван взял родительские деньги, не сказав об этом Мирче. Сын наставника "Динамо" вспомнил неприятную ситуацию.
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По его словам, история произошла в 1991 году, когда его отец работал в Италии. Луческу якобы собрал немного денег для инвестиций. Разван знал, где хранятся средства
"Я взял оттуда сумму, не сказав ему. Когда он встретился со своими друзьями, чтобы решить, что делать с этими деньгами, я позвонил одному из них и сказал, сколько я оттуда взял. Я обещал завтра вернуть все назад и просто хотел, чтобы они мне помогли. Но другой друг отца, который был там, понял, что что-то не так", – заверил Луческу-младший.
Разван признался, что тогда испытал крайне неприятные эмоции.
И отец поймал меня: "Разван, здесь меньше денег!" Я замер, мне было страшно, такого я не ожидал, я чувствовал себя ужасно, это был невероятный стыд,
– добавил наставник греческого клуба.
Профессиональная карьера Развана Луческу
- Сын Мирчи Луческу Разван возглавил греческий ПАОК в мае 2021 года. Контракт с 52-летним наставником подписан на три года. Это его второй приход в клуб.
- При Луческу-младшем ПАОК выигрывал чемпионат Греции в сезоне-2018/19 и дважды Кубок страны.
- После выхода из ПАОК Разван возглавлял Аль-Хилялем, с которым выиграл Лигу чемпионов АФК и стал чемпионом Саудовской Аравии.