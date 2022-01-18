Луческу-младший: Это был невероятный стыд

Когда-то Разван взял родительские деньги, не сказав об этом Мирче. Сын наставника "Динамо" вспомнил неприятную ситуацию.

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По его словам, история произошла в 1991 году, когда его отец работал в Италии. Луческу якобы собрал немного денег для инвестиций. Разван знал, где хранятся средства

"Я взял оттуда сумму, не сказав ему. Когда он встретился со своими друзьями, чтобы решить, что делать с этими деньгами, я позвонил одному из них и сказал, сколько я оттуда взял. Я обещал завтра вернуть все назад и просто хотел, чтобы они мне помогли. Но другой друг отца, который был там, понял, что что-то не так", – заверил Луческу-младший.

Разван признался, что тогда испытал крайне неприятные эмоции.

И отец поймал меня: "Разван, здесь меньше денег!" Я замер, мне было страшно, такого я не ожидал, я чувствовал себя ужасно, это был невероятный стыд,

– добавил наставник греческого клуба.

Профессиональная карьера Развана Луческу