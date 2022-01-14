Мне 45 лет и я все еще молодой тренер, – Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Милана (1:3) в 1/8 финала Кубка Италии. Команда украинца выигрывала 1:0, но не смогла удержать победный счет и уступила в овертайме.

Шевченко рассказал, что доволен игрой своих подопечных и адаптацией новичков в команде.

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"Мы сыграли очень хороший матч. Изменили схему, перешли на 4-3-3. Команда билась. Мы продемонстрировали качество на поле. Ребята пытались играть в футбол, мне это понравилось", – начал он.

Также наставник высказался и о своем будущем в клубе.

Я сам выбрал эту работу и осознаю все риски, связанные с ней. Я стараюсь делать ее хорошо. Мне 45 лет и я еще молодой тренер, который получает опыт и идет дальше.



Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы с помощниками сосредоточены на этом проекте. Я выполняю свои обязанности, а дальше уже руководство клуба мне сообщит свои решения,

– сказал Андрей Николаевич.

Что ждет Шевченко и Дженоа дальше