Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер умерла после падения с велосипеда. Спортсменка получила серьезные травмы несовместимые с жизнью, об этом сообщает The Guardian.

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Детали смерти Мюриэль Фуррер

Информацию о смерти Мюриэль Фуррер сообщил Международный союз велосипедистов. 18-летняя спортсменка в четверг, 26 сентября, упала во время юниорских велошоссейных гонок среди женщин.

Юная велогонщица получила серьезную травму, после чего ее доставили в больницу на вертолете. В медицинское учреждение Фуррер прибыла в очень критическом состоянии.

Впоследствии после длительного времени в реанимации 18-летняя велогонщица умерла. Об этом сообщили врачи университетской больницы в швейцарском городе Цюрих.

С большой грустью UCI и организационный комитет чемпионата мира по шоссейным соревнованиям 2024 года в Цюрихе, Швейцария, сегодня узнали трагическую новость о смерти молодой швейцарской велогонщицы Мюриэль Фуррер,

– говорится в заявлении UCI.

Друзья Мюриэль Фуррер и Федерация велоспорта Швейцарии выразили соболезнования по поводу гибели юной спортсменки. Семья 18-летней велогонщицы попросила уважать их частную жизнь в такое трудное время для семьи.