Швейцарська велогонщиця Мюріель Фуррер померла після падіння з велосипеда. Спортсменка отримала серйозні травми несумісні з життям, про це повідомляє The Guardian.

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Деталі смерті Мюріель Фуррер

Інформацію про смерть Мюріель Фуррер повідомив Міжнародний союз велосипедистів. 18-річна спортсменка у четвер, 26 вересня, впала під час юніорських велошосейних перегонів серед жінок.

Юна велогонщиця отримала серйозну травму, після чого її доставили у лікарню на гелікоптері. У медичний заклад Фуррер прибула у дуже критичному стані.

Згодом після тривалого часу у реанімації 18-річна велогонщиця померла. Про це повідомили лікарі університетської лікарні у швейцарському місті Цюрих.

З великим сумом UCI та організаційний комітет чемпіонату світу з шосейних змагань 2024 року в Цюриху, Швейцарія, сьогодні дізналися трагічну новину про смерть молодої швейцарської велогонщиці Мюріель Фуррер,

– йдеться у заяві UCI.

Друзі Мюріель Фуррер та Федерація велоспорту Швейцарії висловили співчуття щодо загибелі юної спортсменки. Сім'я 18-річної велогонщиці попросила поважати їх приватне життя у такий важкий час для родини.