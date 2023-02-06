6 лютого 1958 року "червоні дияволи" повертались додому після того, як зіграли на виїзді внічию 3:3 у сербському Белграді. На превеликий жаль, цей день став останнім у житті багатьох футболістів манчестерського клубу. Їх останньою зупинкою у житті був німецький Мюнхен.

Цікаво "Не в тому становищі, щоб думати про чемпіонство": МанСіті може подарувати Зінченку новий титул

Роковини найжахливішого дня у житті МЮ

Пілоти двічі намагались здійняти літак із командою та уболівальниками у повітря, але через завірюху у Німеччині все було безрезультатно. Персонал попросив усіх присутніх покинути літак та повернутись в аеропорт, аби зачекати, поки оглянуть літак.

Третя спроба таки була… Але була вона трагічною. Літак не набрав потрібної швидкості через "кашу" на злітній смузі протаранив огорожу вкінці смуги та влетів крилом у будинок, що був неподалік. Із 44 осіб, які перебували на борту, вижила лише 21 людина, а 23 особи, на жаль, загинули: майже усі під час аварії, лише один дорогою до лікарні, а двох не вдалось врятувати медикам вже у госпіталі. У тому числі вісім футболістів МЮ, троє працівників клубу та вісім журналістів.

6 лютого 2023 року МЮ відзначає 65-ті роковини з дня Мюнхенської авіакатастрофи.

Футболісти клубу з червоної частини Манчестера вже вшанували пам'ять загиблих у авіакастрофі. На домашній матч проти Крістал Пелес команди на футбольне поле вивели головні наставники обох колективів. які у руках тримали символічні вінки. Обидва тренери поклали їх біля центрального кола поля.

МЮ вшанувало пам'ять про загиблих: дивіться відео

We'll keep the red flag flying high ️#FlowersOfManchester pic.twitter.com/VWWJVLr3Nl — Manchester United (@ManUtd) February 5, 2023

Футболісти ж зіграли з траурними пов'язками. Нагадаємо, що "червоні дияволи" подарували уболівальникам перемогу на характері. У меншості МЮ зумів втримати звитягу 2:1 над Крістал Пелес.

6 лютого 2023 року біля стадіону Олд Траффор" збиратимуться фанати МЮ, аби вшанувати пам'ять загиблих у жахливій катастрофі.

Today's Munich memorial service at Old Trafford, led by @Munich58couk, will take place from 14:40 GMT beneath the memorial plaque on the East Stand.



All are welcome to attend.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/IPuCt3sjum — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2023

Вічна пам'ять Малюкам Басбі! Ніколи не забудемо!