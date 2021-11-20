МЮ сенсационно был уничтожен Уотфордом: гол и два ассиста в активе экс-игрока Зари – видеообзор

Манчестер Юнайтед 20 ноября гостил на поле Уотфорда. Гости неожиданно потерпели разгром.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педру, 90+2, Деннис, 90+6 – ван де Бек, 50

Удаление: Магвайр, 69

Нереализованный пенальти: Сарр, 11 (Уотфорд)

Уже в начале матча у хозяев был отличный шанс забить. После фола на Кинге в штрафной МЮ судья указал на пенальти. Сарр забрал мяч в руки, но переиграть голкипера не сумел. Правда, мяч после добивания от Кико побывал в воротах де Хеа.

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Арбитр матча дал понять, что будет проверять взятие ворот на видеоповторе. После пересмотра судья указал, что нужно перебить пенальти. К отметке снова подошел Сарр и второй раз подряд пробил в этот же угол ворот. Де Хеа не стал менять что-то и бросился в тот же угол – сейв испанского вратаря.

В середине первого тайма Кинг забил и открыл счет в матче – 1:0.

Уже через несколько минут "красные" дьяволы могли забить. Но с ударом Рашфорда справился вратарь Фостер.

Не прошло десяти минут, как уже Хеа выдал яркий сейв после выстрела Кинга.

Уотфорд может ускорить отставку Сульшера в МЮ

За одну минуту до завершения основного времени первого тайма хозяева удвоили преимущество на табло.получил передачу от Кико и мощным ударом пробил в дальний угол ворот МЮ –

После отдыха команде Сульшера удалось отквитать один гол. Роналду головой сбросил мяч на ван де Бека, который в упор расстрелял владение Уотфорда – 2:1.

Уже в следующей атаке Роналду упал в штрафной соперника, требуя пенальти. Но судья даже не стал обращать внимание на Криштиану.

В течение двух минут два классных случая упустили гости. Сначала Фернандеш запер прострел, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой. А с ударом от Роналду справился голкипер хозяев Фостер.

На 78-й минуте МЮ забил. Но взятие ворот от Роналду было отменено из-за офсайда.

Команда Сульшера потерпела позорное поражение от Уотфорда со счетом 4:1.

Уотфорд с 13 очками идет 16-м, Манчестер Юнайтед занимает 7 место в АПЛ, имея в своем активе 17 пунктов.

Настоящая катастрофа для МЮ была в компенсированное арбитром к матчу время. На 90+2 минутес острого угла прошил сетку ворот Манчестер Юнайтед. А уже через три минуты Фостер далеко выбил мяч от ворот, защита гостей сыграла очень неудачно. Мяч полетел к ногам Денниса, который отличился голом-близнецом, который ранее забил Родригес. В активе, ранее выступавшего за луганскую Зарю, два ассиста и гол.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед: видеообзор матча