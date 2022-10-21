Роналду отреагировал на отстранение от команды из-за демарша в матче МЮ – Тоттенхэма

Криштиану Роналду не принял участие в предыдущем матче Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма (2:0). Португальский форвард пошел в раздевалку еще до финального свистка.

На 87-й минуте, когда счет уже был 2:0 в пользу МЮ, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Гаг решил выпустить на поле Роналду. Но тот не только отказался выходить на замену, но вообще пошел в подтрибунное помещение еще до окончания поединка.

К теме Роналду официально отстранили от основной команды Манчестер Юнайтед, он не сыграет против Челси

Очередная затея Роналду

Как сообщило The Athletic, Роналду даже не дождался партнеров по команде, чтобы вместе с ними отпраздновать победу над Тоттенхэмом. Португалец покинул стадион.

Такой поступок звездного футболиста ворвал терпение тренерского штаба МЮ. Роналду отстранили от следующего матча, в котором клуб из Манчестера сыграет на выезде против Челси.

Топ-матч АПЛ "Челси - Манчестер Юнайтед" состоится 22 октября в 19:30.

Криштиану уже давно своими действиями показывает, что хочет покинуть МЮ и перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Реакция на отстранение от команды

Роналду отреагировал на дисквалификацию. Звездный футболист изложил пост на своей странице в инстаграмме, в котором признался, что эмоции одержать верх над здравым смыслом.

Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытных футболистов. Поэтому я постоянно пытался сам подавать пример молодежи, выросшей во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно в пылу момента, эмоции берут верх,

– написал Криш.

Форвард рассказал, что продолжит тренироваться, чтобы поддерживать партнеров по команде и быть готовым к следующим матчам.

Поддаться давлению – не вариант. Никогда не было. Это Манчестер Юнайтед, и мы должны выстоять объединившись. Скоро мы снова будем вместе,

– добавил Роналду.

В сезоне-2022/2023 Роналду провел 12 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. МЮ после 10 поединков идет 5 в турнирной таблице АПЛ.