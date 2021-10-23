Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине игру покажут телеканал Setanta Sports.

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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: где смотреть

В Украине канал Setanta Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписки от 199 до 299 гривен в месяц.

Также канал доступен на сайте Setanta Sports. Подписка на один месяц составляет 3 доллара.