МЮ и Ливерпуль – самые титулованные клубы Англии. Команды и фанаты заочно спорят за то, кто же вправе называться самым титулованным клубом Англии.

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Только в 2020 году Ливерпулю удалось впервые за 30 лет стать чемпионом Англии и вплотную приблизиться по количеству титулов к "красным дьяволам". Команда из Манчестера 20 раз становилась чемпионом страны.

В сезоне 2021/2022 у Ливерпуля и МЮ примерно одинаковые шансы, чтобы взять титул. "Мерсисайдцы" после провала в прошлом сезоне набрали неплохой ход и находятся среди лидеров АПЛ.

Манчестер Юнайтед с возвращением Криштиану Роналду завершил комплектацию состава, однако Уле Гуннару Сульшеру с переменным успехом удается управлять командой.

И в какой бы форме МЮ и Ливерпуль ни были – на дерби они всегда заряжены максимально и готовы насолить друг другу.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Клубы провели более 200 матчей. В активе манчестерцев 81 победа против 68 у ливерпульцев. Еще 58 поединков завершились вничью. К игре команды подходят в приподнятом настроении.

Ливерпуль в Лиге чемпионов в драматической игре обыграл Атлетико из Мадрида. Зато Манчестер Юнайтед совершил камбэк против Аталанты и победил.

В букмекерской компании Favbet считают фаворитом матча Ливерпуль. Победу команды Юргена Клоппа букмекеры оценили коэффициентом 2,33. Предыдущий матч между клубами на "Олд Траффорд" завершился победой гостей.

Очевидно, что Манчестер Юнайтед и Роналду сделают все, чтобы обыграть Ливерпуль. Победа поможет команде вернуться в чемпионскую гонку. Букмекеры предлагают коэффициент 3,00 на победу МЮ. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,70.

Букмекеры уверены, что в дерби обеим командам удастся отличиться забитыми голами. Такой итог игры оценен коэффициентом 1,50. Кроме того, специалисты ожидают много голов. В частности, на тотал больше 3.0 коэффициент 1,89.

Поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начнется в 18:30.