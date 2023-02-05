Словно уличная стычка: игрок МЮ схватил соперника за шею и получил удаление – видео момента

Манчестер Юнайтед 4 февраля обыграл на своем поле Кристал Пелес 2:1. "Красные дьяволы" получили положительный результат даже в меньшинстве.

Уже в стартовой 10-минутке МЮ размочило нули на табло благодаря реализованному пенальти от Фернандеша. Во втором тайме "красные дьяволы" удвоили преимущество после точного удара Рашфорда 2:0, пишет 24 канал.

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Эмоции не сдерживал никто

Через 8 минут после второго гола в ворота Кристал Пелес, хозяева остались в меньшинстве. Соперник грубо выбросил Антони за пределы поля. Драгоценный нападающий Манчестер Юнайтед чуть не влетел в рекламные щиты и не получил травмы.

Партнеры по команде сразу же бросились защищать пострадавшего в борьбе Антони. Горячее всего на этот эпизод отреагировал Каземиро, не сдерживавший своих эмоций. Опорный взял за горло соперника и попытался объяснить ему, как нужно себя вести в таких эпизодах. Выглядело это очень жестко.

Однако уже через несколько секунд Каземиро обнялся с оппонентом. Однако это не спасло его от изъятия. Судья показал игроку МЮ прямую красную карточку, ставшую в его профессиональной карьере первой.

До этого бразилец дважды изымался с поля, когда играл в составе мадридского Реала, но тогда футболист изымался из поля за две полученные желтые карточки, а не прямую красную.

Видео схватки игроков МЮ и Кристал Пелес

В текущем сезоне Казэмиро отыграл уже 32 матча за МЮ во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 6 ассистами. Напомним, что бразилец выступает за английский клуб с августа 2022, когда перешел из мадридского Реала.

Кристал Пелес воспользовался удалением и отквитал один гол. Однако мяча Шлуппа не хватило хотя бы для мирового.

Даже в меньшинстве команда Эрика тен Гага сохранила победный результат 2:1.