МЮ избежал позора в матче против Лидса, пропустив дважды за 58 секунд: экс-игрок Шахтера спас их

Манчестер Юнайтед сыграл на выезде против Лидса в чемпионате Англии. В матче было забито сразу шесть голов, а победу праздновали гости.

Матч между Лидсом и Манчестер Юнайтед является одним из принципиальных дерби в Англии. А Лидс не побеждал соперника почти 20 лет, сообщает 24 канал.

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В первом тайме зрители на "Элланд Роуд" увидели лишь два гола. Оба – в ворота хозяев поля. Сначала отличился Магуайр после подачи с углового. А потом перед свистком на перерыв Бруну Фернандеш забил второй гол.

Хотя в первом тайме больше запомнился момент с Робином Кохом, когда ему до крови разбили голову. Из-за этого он даже был вынужден сменить окровавленную футболку. Но и это не помогло – в первом тайме его заменили.

А во втором тайме Лидс ошеломил МЮ, когда дважды забил и сравнял счет. При этом между голами прошло меньше, чем минута.

Особенно красивым получился первый гол, когда после удара Родриго с острого угла мяч опустился за спиной де Хеа.

А вот гол Рафиньи – это ошибка защиты МЮ, когда "павлины" организовали отбор и быструю атаку.

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Но все изменилось благодаря заменам в МЮ. На 67-й минуте вместо Погба вышел Фред, и через три минуты он забил гол.

А "добил" Лидс Эланга, который в касание замкнул пас от Фернандеша, пробив между ног голкиперу.

МЮ побеждает и закрепляется на четвертом месте в турнирной таблице. Лидс же остался на 15-м месте.