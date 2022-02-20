Матч против Дармштадта Сикан начал в запасе. А вышел на поле на 63-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу соперника.

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Двух минут на поле хватило украинцу, чтобы забить дебютный гол за немецкую команду. Отличился он после подачи с углового.

Благодаря этому ничейному счету Ганза смогла избежать падения в турнирной таблице в зону вылета. Хотя клуб из Ростока имеет столько же очков, как и Зандхаузен, который идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Сикан же провел лишь второй матч за Ганзу. Он зимой 2022 года перешел в аренду до конца сезона. Его контракт принадлежит Шахтеру.