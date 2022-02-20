Матч між Лідсом та Манчестер Юнайтед є одним з принципових дербі в Англії. А Лідс не перемагав суперника майже 20 років, повідомляє 24 канал.

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У першому таймі глядачі на "Елланд Роуд" побачили лише два голи. Обидва – у ворота господарів поля. Спочатку відзначився Магвайр після подачі з кутового. А потім перед свистком на перерву Бруну Фернандеш забив другий гол.

Хоча в першому таймі більше запам'ятався момент з Робіном Кохом, коли йому до крові розбили голову. Через це він навіть був змушений змінити закривавлену футболку. Але й це не допомогло – у першому таймі його замінили.

А у другому таймі Лідс приголомшив МЮ, коли двічі забив та зрівняв рахунок. При цьому між голами минуло менше, ніж хвилина.

Особливо красивим вийшов перший гол, коли після удару Родріго з гострого кута м'яч опустився за спиною де Хеа.

А от гол Рафіньї – це помилка захистку МЮ, коли "павичі" організували відбір та швидку атаку.

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Та все змінилося завдяки замінам в МЮ. На 67-й хвилині замість Погба вийшов Фред, і за три хвилини він забив гол.

А "добив" Лідс Еланга, який в дотик замкнув пас від Фернандеша, пробивши поміж ніг голкіперу.

МЮ перемагає та закріплюється на четвертому місці в турнірній таблиці. Лідс же залишився на 15-у місці.