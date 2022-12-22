В стиле Роналду: лидер МЮ отметился безумным голом, пробежав пол поля – победное видео

В среду, 21 декабря, Манчестер Юнайтед встречался с Бернли в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. "Красные дьяволы" без лишних трудностей одолели представителя Чемпионшипа.

Счет в матче размочили хозяева благодаря голу Кристиана Эриксена на 27-й минуте первого тайма. Удвоил МЮ преимущество уже во второй 45-минутке. 24 канал.

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Безумный забег

Бернли во второй раз пропустил на 57-й минуте, когда Маркус Рашфорд стал автором настоящего шедевра. Гости потеряли мяч под давлением "красных дьяволов", круглого подобрал игрок сборной Англии. Рашфорд протянул мяч через пол поля до штрафной Бернли, легко обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот. Все было сделано в самом лучшем стиле Криштиану Роналду.

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Видео гола Рашфорда

Для Рашфорда этот гол стал 9 в 20 проведенных матчах в футболке МЮ в сезоне-2022/2023. Также в активе Маркуса 3 результативны передачи.

Контракт Рашфорда с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2023 года, но есть пролонгация соглашения еще на один год.

Маркус дебютировал за главную команду МЮ в январе 2016 года.

Манчестер Юнайтед победил Бернли со счетом 2:0 и покинул представителя Чемпионшипа за бортом Кубка английской лиги.

В следующем матче МЮ примет Фореста в 17-м туре АПЛ. Поединок состоится 27 декабря в 22:00 (по Киеву).