Рахунок у матчі розмочили господарі завдяки голу Крістіана Еріксена на 27-й хвилині першого тайму. Подвоїв МЮ перевагу вже у другій 45-хвилинці, пише 24 канал.

Детальніше Забивають лише учасники ЧС-2022: Манчестер Юнайтед залишив за бортом Кубка ліги Бернлі — відео

Шалений забіг

Бернлі вдруге пропустило на 57-й хвилині, коли Маркус Рашфорд став автором справжнього шедевра. Гості втратили м'яч під тиском "червоних дияволів", круглого підібрав гравець збірної Англії. Рашфорд протягнув м'яч через пів поля до штрафного майданчику Бернлі, легко обіграв захисника та пробив у дальній кут воріт. Все було зроблено у найкращому стилі Кріштіану Роналду.

Схоже, що у складі МЮ з'явився новий CR7.

Відео голу Рашфорда

Для Рашфорда цей гол став 9-м у 20 проведених матчах у футболці МЮ у сезоні-2022/2023. Також в активі Маркуса 3 результативні передачі.

Контракт Рашфорда з "червоними дияволами" розрахований до кінця червня 2023 року, але є пролонгація угоди ще на один рік.

Нагадаємо, що Маркус дебютував за головну команду МЮ у січні 2016 року.

Манчестер Юнайтед переміг Бернлі з рахунком 2:0 та залишив представника Чемпіоншипу за бортом Кубка англійської ліги.

До слова. У наступному матчі МЮ прийме Форест в 17-му турі АПЛ. Поєдинок відбудеться 27 грудня о 22:00 (за Києвом).