Мэр Сараево раскритиковала решение ФА Боснии и Герцеговины сыграть товарищеский матч с россией

Сборная Боснии и Герцоговины согласилась на товарищеский матч с командой россии. Однако не все в стране разделяют это решение.

Карич: Город прекратит сотрудничество

Мэр Сараево Беньямина Карич отреагировала на решение Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с россией.

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Сараево как город, долгое время находившийся в осаде агрессоров, и я как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной Ассоциации сыграть товарищеский матч с россией. Если решение не изменится, город прекратит сотрудничество с качественной Ассоциацией,

– написала Карич.

После полномасштабного вторжения россии в Украину, тамошний футбол оказался в изоляции – клубы исключили из еврокубков, а сборную – по плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира. российскую сборную по футболу также исключили из розыгрыша Лиги наций.

Матч между боснийцами и россиянами планируют провести в санкт-петербурге.

Однако не все игроки из сборной Боснии и Герцоговины согласились ехать в россию. Ведущие футболисты сборной планируют отказаться от этого поединка.