Мэнни Пакьяо проиграл бой за чемпионский пояс – это мог быть его последний боксерский поединок

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) в ночь на 22 августа провел свой очередной поединок. Однако он уступил чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО). Для Пакьяо это может быть последний бой на профессиональном ринге.

Бой между Угасом и Пакьяо длился все 12 раундов. После боя судьи единогласно отдали победу Угасу 115:113, 116:112 и 116:112.

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Стоит отметить, что система Compubox вычислила, что Пакьяо нанес значительно больше ударов (815: 405), но меткость в них была значительно ниже. Угас был лучшим как и в количестве точных джебов (50:42), так и в силовых (101: 88).

Я выложился по-максимуму. Но этого максимума не хватило. Никаких оправданий. Я хотел завоевать титул, но сегодня чемпион другой, его зовут Угас. Я много сделал для бокса, а бокс – для меня. Я боец в ринге и вне его. Проведу время с семьей и подумаю о своем будущем в боксе,

– заявил после боя Пакьяо.

При этом он не отверг того варианта, что это мог быть его последний бой. И что в будущем Пакьяо сосредоточится на политической карьере. Ведь он также является сенатором на Филиппинах.

"Возможно, в будущем вы больше не увидите Мэнни Пакьяо в ринге. Не знаю. Внутри я хочу продолжать, но нужно также учитывать, что говорит тебе тело, плюс у меня есть обязательства на родине. Возможно, это финиш моей карьеры. Но я рад, что столько сделал в боксе за эти десятилетия, установил рекорды и принес гордость своему народу. Спасибо, бокс. Нужно очень много сделать, чтобы помочь там людям. Я даже свои деньги раздаю. Мы приходим в этот мир ни с чем, и идем так же. Это надо помнить. Горжусь, что филиппинец. Бокс боксом, но главное – это как мы относимся к другим, как можем помочь кому-то. Не только на Филиппинах, но повсюду в мире, особенно во время пандемии. Бог есть любовь", – закончил свою речь Пакьяо.