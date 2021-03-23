Необычный эпизод произошел в товарищеском матче американской бейсбольной лиги. Во время игры мяч попал в пиво одного из болельщиков. Клуб после игры вручил ему довольно ценный подарок.

В матче между командами Лос-Анджелес Энджелс и Окленд Атлетикс после одного из розыгрышей мяч полетел на трибуны. И попал в пивную банку одного из болельщиков.

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Пивная банка стала своеобразным щитом, которым фанат прикрылся, чтобы в него на скорости не попал мяч.

В клубе сразу "извинились" за такой "досадный инцидент". И болельщик в качестве подарка получил сразу четыре банки пива.

Но на этом все приятности для него не закончились. После матча болельщику подарили биту аутфилдера Энджелс и легенды клуба Майка Траута с автографом.