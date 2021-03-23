Дещо незвичний епізод стався у товариському матчі американської бейсбольної ліги. Під час гри м'яч влучив у пиво одного з вболівальників. Клуб після гри вручив йому доволі цінний подарунок.

У матчі між командами Лос-Анджелес Енджелс та Окленд Атлетікс після одного з розіграшів м'яч полетів на трибуни. І влучив у пивну банку одного з вболівальників.

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Пивна банка стала своєрідним щитом, якою фанат прикрився, щоб в нього на швидкості не влучив м'яч.

У клубі одразу "вибачилися" за такий "прикрий інцидент". І вболівальник як подарунок отримав одразу чотири банки пива.

Але на цьому усі приємності для нього не закінчилися. Після матчу вболівальнику подарували біту аутфілдера Енджелс та легенди клубу Майка Траута з автографом.