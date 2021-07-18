Митрофанов победил чемпиона Нигерии и защитил титул WBO Oriental: видео

На вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions в главном бою вечера Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) защитил пояс WBO Oriental в первом среднем весе, решением судей победив чемпиона Нигерии Ралливана Бабатунде (13-1, 8 KO).

Нигериец Бабатунде к бою против Митрофанова подходил в статусе непобедимого боксера, который выиграл все 13 боев в карьере. Впрочем, он всегда боксировал дома – выезд в Киев стал для него первым в карьере.

Смотрите также Готов к поединку на голых кулаках: Беринчик завершил подготовку к бою с Лобовым

Бой Митрофанов – Бабатунде прошел всю дистанцию – 10 раундов. Боксеры обменивались опасными ударами, а ситуацию в ринге контролировал украинский боксер.

Его преимущество отразилось в оценках судей. Все три рефери отдали предпочтение Дмитрию Митрофанову – 99:91, 98:92, 99:90. Украинец одержал победу единогласным решением судей и впервые защитил титул.

Результаты других поединков боксерского шоу