Митрофанов победил чемпиона Нигерии и защитил титул WBO Oriental: видео
Источник:24 канал
На вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions в главном бою вечера Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) защитил пояс WBO Oriental в первом среднем весе, решением судей победив чемпиона Нигерии Ралливана Бабатунде (13-1, 8 KO).
Нигериец Бабатунде к бою против Митрофанова подходил в статусе непобедимого боксера, который выиграл все 13 боев в карьере. Впрочем, он всегда боксировал дома – выезд в Киев стал для него первым в карьере.
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Бой Митрофанов – Бабатунде прошел всю дистанцию – 10 раундов. Боксеры обменивались опасными ударами, а ситуацию в ринге контролировал украинский боксер.
Его преимущество отразилось в оценках судей. Все три рефери отдали предпочтение Дмитрию Митрофанову – 99:91, 98:92, 99:90. Украинец одержал победу единогласным решением судей и впервые защитил титул.
Результаты других поединков боксерского шоу
- Василий Чеботарь (Украина, 8-0, 3 КО) – Элдорбек Саидов (Узбекистан, 5-5-2, 3 KO) – UD 8
- Хасан Байсангуров (Россия, 20-1, 10 КО) – Берикбай Нуримбетов (Казахстан, 7-3-1, 2 KO) – TKO 1/8
- Хусейн Байсангуров (Россия, 18-1, 16 КО) – Ника Гважава (Грузия, 12-21-3, 6 KO) – TKO 3/8