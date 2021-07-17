Сбор завершен

33-летний украинский боксер выложил фотографии на странице в инстаграме и сообщил, что завершил основную подготовку к бою. Для Дениса Беринчика бой на голых кулаках станет дебютным.

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В ближайшее время команда боксера прибудет в Киев, где 24 июля состоится противостояние против ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова.

Сессия спаррингов завершилась! Сбор подходит к завершению! Спасибо моим спарринг-партнерам и команде,

– написал боксер.