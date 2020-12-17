В Украине бой Митрофанова и Байфилда покажет платформа Megogo . Посмотреть поединок смогут все подписчики подписки "Оптимальная" и "Максимальная".

Встреча Митрофанова и Байфилда состоится в Киеве. Об этом сообщает 24 канал.

Вниманию. Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

Что известно о Байфилде? 31-летний боксер провел 18 поединков. Он одержал 14 побед (6 нокаутом), трижды проиграл и еще один бой свел к ничьей.

Рекорд Митрофанова

Для Митрофанова это будет 11-й бой на профессиональном ринге. Он одержал девять побед (пять из них – нокаутом), еще однажды бой закончился ничьей.

На любительском уровне Митрофанов победил на Универсиаде, бронза чемпионата Европы, золото чемпионата Украины.

Выступал во Всемирной серии бокса за "Украинских атаманов".