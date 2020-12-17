Дмитрий Митрофанов – Асинья Байфилд: где смотреть важный бой украинского боксера
Непобедимый украинский боксер Дмитрий Митрофанов попытается выиграть первый титул на профессиональном ринге. В пятницу, 18 декабря, Митрофанов проведет бой против британца Асиньи Байфилда за титул WBO Oriental в среднем весе.
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