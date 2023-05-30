Легенда возвращается к тренерству: Цыганик подтвердил слухи о Маркевиче в Карпатах
Источник:Цыганик LIVE
Мирон Маркевич близок к тренерскому креслу львовских Карпат. Все больше слухов и догадок появляется вокруг этой темы, пока окончательной информации от клуба и наставника нет.
Мирон Маркевич посетил последний домашний матч Карпат против Оболони в Первой лиге Украины (1:1) Хотя до этого заявлял, что находится далеко за границей. После поединка появились слухи о том, что наставник согласился возглавить "львов", но переговоры до сих пор продолжаются.
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Если стороны ударят по рукам, то это будет уже пятый приход легендарного тренера к рулю львовского клуба.
После чего журналист Пиотр Шленко сообщил, что 29 мая клуб официально объявит о назначении Маркевича на должность нового главного тренера. Но информация не подтвердилась. 29 мая прошло, а официальной информации до сих пор нет.
Цыганик: Сказал, что очень много работы
Известный комментатор Игорь Цыганик решил самостоятельно поговорить с Маркевичем. Журналист рассказал о своем телефонном разговоре с легендарным наставником.
"Я звонил по телефону Мирону Богдановичу и спросил: "Можно приветствовать?". Он ответил: "Не знаю, приветствовать или не поздравлять". Но я думаю, что да. Сказал, что очень много работы, и ему будет приятно возвращаться в Карпаты. Говорил бодрым голосом", – сказал журналист.
Цыганик намекнул, что с приходом Маркевич Карпатам предстоит большая кадровая смена состава.
Насколько я понимаю, игроков 10 новых нужно найти. Оставить где-то 8 нынешних игроков и ставить задачу выхода в УПЛ. Мы не говорили о деталях и вообще ли подписан контракт. Но по его голосу я понял, что он настроен тренировать Карпаты. В штабе остаются Сапуга, Стронцицкий, а о других не знаю,
– добавил Цыганик.
Пока львовский клуб никак не комментирует все слухи. Ранее есть СМИ сообщили об отставке Андрея Тлумака, не смог выполнить задание на сезон – вывести команду в УПЛ. Но после этой информации Тлумак руководил "львами" в матче против Оболони.
Карпаты по итогам сезона стали пятыми, набрав 18 баллов. До зоны стыковых поединков львовянам не хватило только одной победы.
Также на должность главного тренера называли следующие имена. Остапа Маркевича, сын Мирона Маркевича, Олега Дулуба, Олега Лужного и Юрия Мороза.