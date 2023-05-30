Легенда возвращается к тренерству: Цыганик подтвердил слухи о Маркевиче в Карпатах

Мирон Маркевич близок к тренерскому креслу львовских Карпат. Все больше слухов и догадок появляется вокруг этой темы, пока окончательной информации от клуба и наставника нет.

Мирон Маркевич посетил последний домашний матч Карпат против Оболони в Первой лиге Украины (1:1) Хотя до этого заявлял, что находится далеко за границей. После поединка появились слухи о том, что наставник согласился возглавить "львов", но переговоры до сих пор продолжаются.

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Если стороны ударят по рукам, то это будет уже пятый приход легендарного тренера к рулю львовского клуба.

После чего журналист Пиотр Шленко сообщил, что 29 мая клуб официально объявит о назначении Маркевича на должность нового главного тренера. Но информация не подтвердилась. 29 мая прошло, а официальной информации до сих пор нет.

Цыганик: Сказал, что очень много работы

Известный комментатор Игорь Цыганик решил самостоятельно поговорить с Маркевичем. Журналист рассказал о своем телефонном разговоре с легендарным наставником.

"Я звонил по телефону Мирону Богдановичу и спросил: "Можно приветствовать?". Он ответил: "Не знаю, приветствовать или не поздравлять". Но я думаю, что да. Сказал, что очень много работы, и ему будет приятно возвращаться в Карпаты. Говорил бодрым голосом", – сказал журналист.

Цыганик намекнул, что с приходом Маркевич Карпатам предстоит большая кадровая смена состава.

Насколько я понимаю, игроков 10 новых нужно найти. Оставить где-то 8 нынешних игроков и ставить задачу выхода в УПЛ. Мы не говорили о деталях и вообще ли подписан контракт. Но по его голосу я понял, что он настроен тренировать Карпаты. В штабе остаются Сапуга, Стронцицкий, а о других не знаю,

– добавил Цыганик.

Пока львовский клуб никак не комментирует все слухи. Ранее есть СМИ сообщили об отставке Андрея Тлумака, не смог выполнить задание на сезон – вывести команду в УПЛ. Но после этой информации Тлумак руководил "львами" в матче против Оболони.

Карпаты по итогам сезона стали пятыми, набрав 18 баллов. До зоны стыковых поединков львовянам не хватило только одной победы.

К слову. В последний раз Маркевич возглавлял Карпаты в 2003 году. Тогда во главе команды Мирон Богданович провел 21 матч.

Также на должность главного тренера называли следующие имена. Остапа Маркевича, сын Мирона Маркевича, Олега Дулуба, Олега Лужного и Юрия Мороза.