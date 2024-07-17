Ответные матчи первого квалификационного раунда были поделены на два игровых дня. Всего было сыграно 14 поединков, пишет 24 Канал.

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Как сыграли команды с украинскими легионерами

Армянский Пюник, в составе которого играют украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков, принимал минское Динамо. Первый поединок соперников завершился вничью 0:0. В домашнем матче хозяева на 90-й минуте пропустили гол с пенальти. Этот мяч оказался победным для соперника. В итоге Пюник покинул турнир.

Литовский Паневежис на выезде играл против финского ГИКа. Команда экс-игрока донецкого Олимпика Андрея Карвацкого расписала мировую со счетом 1:1. Этого оказалось достаточно, чтобы продолжить турнирный путь. Ведь в первом матче Паневежис разгромил финскую команду 3:0.

В казахском Ордабасе играют три украинских легионера: Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Артем Беседин. В 1-м раунда представителю Казахстана достался молдавский Петрокуб. Первый матч противостояния не определил победителя – 0:0. А на выезде команда Беседина и Макаренко минимально уступила Петрокубу. Так что Ордабасы вылетел из турнира в первом раунде.

Неудачным оказалось выступление грузинского Динамо Батуми, который тренирует украинец Андрей Демченко. Победы в домашнем матче над Лудогорцем (1:0) оказалось недостаточно, чтобы перекрыть выездное поражение – 1:3. Команда Демченко завершила выступление в Лиге чемпионов.

Результаты матчей 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

16 июля

Балкани (Косово) – УЭ Санта Колома (Андорра) 5:6 (по пен.; 1:2) (первый матч – 2:1) (первый матч 2:1)

Голы: Хамиди, 109 - Моэдано, 90+2, Де Хесус, 102

ГИК (Финляндия) – Паневежис (Литва) 1:1 (0:3)

Голы: Эрвин, 38 – Велюлис, 45

Пюник (Армения) – Динамо (Минск, Беларусь) 0:1 (0:0)

Гол: Гаврилович, 90 (пен.)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Хамрун Спартанс (Мальта) 5:4 (по пен., 1:0) (0:1)

Гол: Витао, 89

Целье (Словения) – Флора (Эстония) 2:1 (5:0)

Голы: Матко, 73 (пен.), Корничник, 76 – Варюнд, 12

ФКСБ (Румыния) – Виртус (Сан-Марино) 4:0 (7:1)

Голы: Белуце, 20, Эджума, 28, 36, Микулеску, 72

Дечич (Черногория) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 1:1 (0:3)

Голы: Каевич, 72 – Янг, 43

Шемрок Роверс (Ирландия) – Викингур (Исландия) 2:1 (0:0)

Голы: Кенни, 8, 20 – Гансен, 60

17 июля

Струга (Северная Македония) – Слован (Словакия) 1:2 (2:4)



Голы: Компаоре, 85 – Вайсс, 9, Ристевски, 34, автогол

Динамо (Батуми, Грузия) – Лудогорец (Болгария) 1:0 (1:3)



Гол: Мамучашвили, 3

Дифферданж (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 0:0 (0:2)



Удаление: Бедуре (Д), 34

Петрокуб (Молдова) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 (0:0)



Гол: Лунгу, 34

Ларн (Северная Македония) – РФШ (Латвия) 0:4 (0:3)

Голы: Эмерсон, 38, Лемаич, 44, Икауньекс, 45+3, Диоманд, 56.

Эгнатия (Албания) – Борац (Босния и Герцеговина) 2:1 (0:1)

Напомним, что киевское Динамо во втором раунде квалификации сыграет против сербского Партизана. Матчи состоятся 23 и 31 июля.

Донецкий Шахтер начнет свой турнирный путь в Лиге чемпионов сразу с группового турнира.