Мы заинтересованы в фактурном форварде: Маркевич анонсировал подписание очередного легионера

Львовские Карпаты продолжают работу на трансферном рынке. Перед командой стоит задача по итогам сезона вернуться в элиту украинского футбола.

"Львы" одними из первых вышли из летнего отпуска и начали подготовку к новому сезону. Команда даже успела сыграть первый спарринг с Агробизнесом (1:1).

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Тайный форвард из Бразилии

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич прокомментировал кадровые перемены в команде. "Зелено-белые" ожидают прибытия еще одного бразильского форварда, который должен усилить атакующее звено. Однако фамилию таинственного нападающего Маркевич не захотел называть.

"Уже заключили контракты с теми, кого хотели, и теперь на сборе в Ужгороде в контрольных матчах будем наигрывать состав. Еще есть немного времени для экспериментов, но стоит отметить, что новичков очень много.

На днях в расположении Карпат должен появиться уже третий бразилец. За амплуа он – нападающий. Мы заинтересованы в фактурном форварде, потому что Игорь Невеш, которого уже подписали – среднего роста.

А тот игрок, которого мы ожидаем чем-то напоминает своего земляка Батисту, который в свое время много забивал за Карпаты. Фамилию не буду называть, вот узаконим с ним деловые отношения, тогда и поговорим на эту тему более подробно", – сказал Маркевич.

Кадровая революция Карпат