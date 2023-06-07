Маркевич раскрыл имя нового тренера сборной Украины, пожелав ему успехов

Легендарный наставник Мирон Маркевич вернулся в тренерский мостик после долгого перерыва. Специалист возглавил перволиговые львовские Карпаты.

Ранее 72-летнего специалиста сватались на должность нового главного тренера сборной Украины. Но уже впоследствии говорилось только об одном кандидате на это место – Сергее Реброве.

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Маркевич: Желаю Реброву только удачи, потому что это престиж государства

Было много разговоров вокруг Сергея Станиславовича. 6 июня УАФ наконец-то прервало молчание и объявило официальную дату назначения нового главного тренера "сине-желтых". Презентация пройдет 7 июня в Доме футбола в Киеве.

Украинская ассоциация футбола не стала называть конкретные имена. Но все ожидают, что сборную возглавит Ребров.

Новый тренер Карпат Мирон Маркевич тоже уверен в назначении Реброва, потому пожелал ему успехов во главе главной команды страны.

Хорошо, что у сборной наконец-то есть тренер. Квалифицированный тренер, имеющий опыт. Это очень важно. Желаю сборной только удачи. Группа отбора Евро-2024 очень сложна, но нужно пытаться выйти из такой. Желаю Реброву только удачи, потому что это престиж государства. Удачи ему,

– сказал Маркевич.

Отметим, что назначение нового наставника состоится за несколько дней до товарищеского матча сборной Украины против Германии, который состоится 12 июня. А уже 16 и 19 июня "сине-желтые" проведут два поединка отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

! Сборная Украины по футболу стартовала в отборе Евро-2024 по выездному поражению на "Уэмбли" от Англии 2:0.