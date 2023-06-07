Раніше 72-річного фахівця сватались на посаду нового головного тренера збірної України. Але вже згодом говорилось лише про одного кандидата на це місце – Сергія Реброва.

До теми Без конкретних імен: УАФ оголосила дату призначення нового головного тренера збірної України

Маркевич: Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави

Було багато розмов навколо Сергія Станіславовича. 6 червня УАФ нарешті перервало мовчання та оголосило офіційну дату призначення нового головного тренера "синьо-жовтих". Презентація відбудеться 7 червня у Будинку футболу в Києві.

Українська асоціація футболу не стала називати конкретних імен. Але усі очікують, що збірну очолить Ребров.

Новий тренер Карпат Мирон Маркевич теж впевнений у призначенні Реброва, тому побажав йому успіхів на чолі головної команди країни.

Добре, що у збірної нарешті є тренер. Кваліфікований тренер, який має досвід. Це дуже важливо. Бажаю збірній тільки успіху. Група відбору Євро-2024 дуже складна, але потрібно намагатися вийти й з такої. Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави. Хай йому щастить,

– сказав Маркевич.

Відзначимо, що призначення нового наставника відбудеться за декілька днів до товариського матчу збірної України проти Німеччини, який відбудеться 12 червня. А вже 16-го та 19-го червня "синьо-жовті" проведуть два поєдинки відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.