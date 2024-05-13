Заслуживает уважения: Мирон Маркевич и Александр Езерский посетили военных в Донецкой области
13 мая 2024, 19:03Читати новину українською
Источник:Fanatico
Мирон Маркевич и Александр Езерский посетили несколько подразделений украинских военных в Донецкой области. В частности они приехали не с пустыми руками.
В последние дни ситуация на фронтах стремительно ухудшилась. Украинские военные все больше нуждаются в поддержке украинских граждан.
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Мирон Маркевич и Александр Езерский в Донецкой области
Представители львовских Карпат посетили наших военных в Донецкой области. Там они встретились с украинскими защитниками с KRAKEN, Азова и 3-й ОШБр.
В частности тренеры передали военным большое количество дронов.
Мирон Маркевич и Александр Езерский с украинскими защитниками / Коллаж из телеграмм-канала Fanatico
Напомним, что львовские Карпаты досрочно вышли в УПЛ.