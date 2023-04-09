Необходимо хирургическое вмешательство: Луческу имеет новые проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского Динамо Мирча Лучску, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать. Однако в связи с продолжительными переездами у румынского специалиста появилось неприятное заболевание.

Киевское Динамо в матче 20-го тура УПЛ одержало вторую подряд победу со счетом 2:0. На тренерском мостике столичной команды остается Мирча Луческу, который испытывает новые проблемы со здоровьем из-за длительных путешествий автобусом.

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Луческу не планирует покидать футбол

Во время общения с румынскими СМИ Луческу сообщил, что у него развился коксартроз – это прогрессирующий износ и разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В результате заболевания Луческу испытывает сильную боль во время движения.

"В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались автобусом – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работу. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае у меня пока нет мнений покинуть футбол", – рассказал Луческу.

Фанат тренерской профессии