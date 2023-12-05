Неожиданное повышение после Динамо: титулованный клуб из Франции ведет переговоры с Мирчей Луческу

У Румынского наставника есть предложение от Лиона и может возглавить команду уже до конца недели. "Ткачи" находятся в кризисе, провалив старт сезона.

В начале ноября Динамо простилось с Мирчей Луческу. Румын провел в Киеве три года, приводил "бело-синих" к чемпионству, но неудачный старт этого сезона заставил стороны разойтись.

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Тем временем к персоне 78-летнего тренера есть интерес как у него на Родине, так и в Европе. Ранее Мирча связывали с бухарестским Динамо и сборной Румынии.

Теперь же стало известно, что Луческу может оказаться во французской Лиге 1. Предметный интерес к румыну проявляет семикратный чемпион Лион.

Румынские СМИ уверяют. что Мирча уже ведет переговоры с "ткачами". Стороны намерены завершить их до конца недели, ведь клуб уже почти неделю без тренера.

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В конце ноября Лион уволил Фабио Гроссо. Команда проваливает сезон в Лиге 1, выиграв только один матч из 13-ти. Олимпик занимает последнее место в чемпионате Франции. Напомним, что за свою карьеру Луческу поработал в 14-ти командах: