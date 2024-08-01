Экс-тренер украинских грандов возглавит европейскую сборную

Бывший тренер донецкого Шахтера и Динамо Киев может стать тренером одной из европейских сборных. Национальная команда Румынии нашла нового специалиста.

Мирча Луческу может стать главным тренером сборной Румынии. После 3-часовых переговоров с румынским представителем был согласован вопрос о контракте специалиста.

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Мирча Луческу и сборная Румынии

Румынский специалист уже тренировал сборную с 1981 по 1986 годы. Мирча Луческу впервые вывел национальную команду Румынии на Евро-1984 во Франции.

Отметим, что Эдуард Йорданеску уже покинул тренерский пост румынской сборной. Сообщают о том, что Луческу подпишет контракт с федерацией футбола Румынии на 2 года. Зарплата Мирчи будет составлять 27 тысяч евро в месяц.

Это правда, я говорил со Стойкице, мы разговаривали 4 раза. Было бы хорошо убедить Эди Йорданеску остаться, но жаль. Но я всегда был готов помочь. Собираюсь установить мировой рекорд. Не думаю, что найдется еще кто-то, кто вернулся бы в сборную через 38 лет,

– рассказал Луческу.

1 августа федерация футбола Румынии получит окончательный ответ от Луческу на предложение стать главным тренером.

Напомним, что сборная Румынии на Евро-2024 играла с Украиной первый матч на групповом этапе и одержала неожиданную победу со счетом 3:0. В 1/8 финала румыны уступили Нидерландам (3:0) и вылетела из турнира.