Мірча Луческу може стати головним тренером збірної Румунії. Після 3-годинних переговорів з румунським представником було узгоджено питання щодо контракту спеціаліста.

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Мірча Луческу і збірна Румунії

Румунський фахівець вже тренував збірну з 1981 по 1986 роки. Мірча Луческу вперше вивів національну команду Румунії на Євро-1984 у Франції.

Зазначимо, що Едуард Йорданеску вже покинув тренерський пост румунської збірної. Повідомляють про те, що Луческу підпише контракт з федерацією футболу Румунії на 2 роки. Зарплата Мірчі складатиме 27 тисяч євро на місяць.

Це правда, я говорив зі Стойкіце, ми розмовляли 4 рази. Було б добре переконати Еді Йорданеску залишитися, але шкода. Але я завжди був готовий допомогти. Збираюсь встановити світовий рекорд. Не думаю, що знайдеться ще хтось, хто повернувся б у збірну через 38 років,

– розповів Луческу.

1 серпня федерація футболу Румунії отримає кінцеву відповідь від Луческу на пропозицію стати головним тренером.

Нагадаємо, що збірна Румунії на Євро-2024 грала з Україною перший матч на груповому етапі та здобула неочікувану перемогу з рахунком 3:0. У 1/8 фіналу румуни поступились Нідерландам (3:0) та вилетіла з турніру.