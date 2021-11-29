Минус один: Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"
29 ноября 2021 , 19:00Читати новину українською
Источник:твиттер журналиста Педру Сепульведа
Нападающий Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Причина отсутствия португальского игрока Манчестер Юнайтед неизвестна.
Церемония пройдет 29 ноября. Ее начало запланировано на 21:30 по киевскому времени.
К слову Сегодня вручат "Золотой мяч" 2021: что следует знать о награде и кто на нее претендует
Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.
Кто претендует на награду
- Главными конкурентами за победу в 2021 году называют нападающего Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского, а также аргентинца Лионеля Месси, который летом перешел из Барселоны в ПСЖ.
- Именно Месси является шестикратным победителем "Золотого мяча". И с 2008 года он вел постоянную борьбу за награду с Криштиану Роналду – у португальца 5 наград. В 2018 году их гегемонию прервал Лука Модрич. Хотя в 2019 году снова победил Месси.
- В СМИ и социальных сетях уже успели обнародовать результаты голосования. По одной из версий, победу одержал Месси, по другой – Левандовский. Как бы там ни было, официальных результатов нет.