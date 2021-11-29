Минус один: Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"

Нападающий Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча". Причина отсутствия португальского игрока Манчестер Юнайтед неизвестна.

Церемония пройдет 29 ноября. Ее начало запланировано на 21:30 по киевскому времени.

К слову Сегодня вручат "Золотой мяч" 2021: что следует знать о награде и кто на нее претендует

Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Кто претендует на награду