Церемония пройдет 29 ноября. Ее начало запланировано на 21:30 по киевскому времени.
К слову Сегодня вручат "Золотой мяч" 2021: что следует знать о награде и кто на нее претендует
Роналду входит в число претендентов на получение главной индивидуальной награды в мировом футболе.
Кто претендует на награду
- Главными конкурентами за победу в 2021 году называют нападающего Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского, а также аргентинца Лионеля Месси, который летом перешел из Барселоны в ПСЖ.
- Именно Месси является шестикратным победителем "Золотого мяча". И с 2008 года он вел постоянную борьбу за награду с Криштиану Роналду – у португальца 5 наград. В 2018 году их гегемонию прервал Лука Модрич. Хотя в 2019 году снова победил Месси.
- В СМИ и социальных сетях уже успели обнародовать результаты голосования. По одной из версий, победу одержал Месси, по другой – Левандовский. Как бы там ни было, официальных результатов нет.