Церемонія відбудеться 29 листопада. Її початок заплановано на 21:30 за київським часом.
До слова Сьогодні вручать "Золотий м'яч" 2021: що варто знати про нагороду та хто на неї претендує
Роналду входить до числа претендентів на здобуття головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.
Хто претендує на нагороду
- Головними конкурентами за перемогу у 2021 році називають нападника Баварії та збірної Польщі Роберта Левандовського, а також аргентинця Ліонеля Мессі, який влітку перейшов з Барселони до ПСЖ.
- Саме Мессі є шестиразовим переможцем "Золотого м'яча". І з 2008 року він вів постійну боротьбу за нагороду з Кріштіану Роналду – у португальця 5 нагород. Аж у 2018 році їх гегемонію перервав Лука Модріч. Хоча у 2019 році знову переміг Мессі.
- У ЗМІ та соціальних мережах вже встигли опублікувати результати голосування. За однією з версій, перемогу здобув Мессі, за іншою – Левандовський. Хай там як, офіційних результатів немає.