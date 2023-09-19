Есть что скрывать: Минспорта закрыло доступ ко всем своим приказам после скандальных расследований

Министерство молодежи и спорта решило закрыть доступ к публиковавшимся у них на сайте нормативно-правовым актам. Это "новшество" решили "прикрыть" военным положением в Украине.

На это обратились журналисты из издания Tribuna.com. Еще в августе на сайте Министерства молодежи и спорта при попытке открыть любой документ выбивало сообщение о том, что "страница не найдена". Но оказалось, что это не техническая проблема. После обращения журналистов, в министерстве объяснили, что причина такого решения – это военное положение.

Читайте также Не будут служить: какие категории граждан не подлежат мобилизации осенью 2023 года

"На период действия правового режима военного положения в Украине, введенного в действие Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года №64 "О введении военного положения в Украине" (с изменениями), Министерством молодежи и спорта Украины, по соображениям безопасности, ограничено доступ к определенной информации, размещенной на официальном вебсайте и других публичных источниках, в том числе к нормативно-правовым актам, приказам Минмолодежьспорта и т.п., до прекращения или отмене военного положения", – говорится в ответе Минмолодежьспорта на запрос.

Прибегнуть к такому шагу в министерстве решили через полтора года после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого документы были в свободном доступе. И каждый желающий мог с ними ознакомиться.

Очень "секретные" документы

При этом на сайте и дальше публикуют сами документы и их названия. Однако ознакомиться с ними невозможно – при нажатии на ссылку выбивает все то же сообщение, что "страница не найдена".

Все нормативно-правовые акты на сайте Минмолодежьспорта невозможно открыть / скрин

Хотя сами документы вряд ли содержат секретную информацию. Например, по состоянию на 19 сентября в разделе "Новые поступления" есть такие документы, как:

Указ Президента Украины от 07.09.2023 № 565/2023 "О награждении государственными наградами Украины членов национальной сборной команды Украины на III Европейских играх"

Приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 06.09.2023 № 5308 "Об участии официальной делегации национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике в международном соревновании и утверждение изменений в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на 2023 год"

Приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 06.09.2023 № 5307 "Об утверждении изменений в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований Украины на 2023 год"

Приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 05.09.2023 № 5306 "О проведении летнего чемпионата Украины по санному спорту среди юношей и девушек возрастов В, С, Д, посвященного памяти погибших защитников Украины"

В то же время президентский указ о награждении государственными наградами есть на сайте Президента Украины в открытом доступе. И именно из него можно узнать, что фехтовальщицу Ольгу Харлан наградили орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Другие спортсмены тоже получили свои награды "за достижение высоких спортивных результатов на III Европейских играх в городе Кракове, проявленные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины".

Читайте также Харлан продала на аукционе именную куклу Барби: не одна тысяча долларов пойдет на помощь ВСУ

Другие министерские приказы схожи – о составе сборных на учебно-тренировочные сборы, присвоении спортивных званий, выплате денежных вознаграждений или проведении соревнований. Поэтому вряд ли эти документы содержат государственную тайну или другие важные для государства данные во время войны, поэтому они не могут быть опубликованы публично. При этом другие министерства свои приказы на официальных сайтах публикуют и дальше.

На сайте Минмолодежьспорта и дальше публикуют приказы, но их невозможно открыть / скрин

Сокрытие возможных коррупционных схем после скандального расследования

Главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков предполагает, что к такому шагу в Минмолодежспорте прибегли, чтобы скрыть свою деятельность. И не исключено, что у нее коррупционные составляющие.

В качестве примера он привел историю о "состоявшемся" фейковом тренировочном сборе в Дублине. На него "отправились" спортсмен Александр Матвеев и его тренер Юрий Давыдов. Вот только оказалось, что Матвеев никуда не уезжал и продолжал тренировку в Украине. А вот Давыдов отправился в Ирландию. И Минмолодежьспорта ежемесячно продолжало своими приказами их пребывание там на "учебно-тренировочном сборе", когда сам спортсмен и дальше находился в Украине. В целом этот "фейковый сбор" продолжался с 11 мая по 1 сентября 2023 года. Все это удалось обнаружить благодаря свободному доступу к приказам министерства.

Достойно внимания Трубин и Довбик в перечне: Минспорта обновило список не вернувшихся из-за границы атлетов

Расследование журналистов повлекло за собой настоящий скандал. И привело к тому, что:

Минспорта прекратило действие контракта с Александром Матвеевым за нарушение одного из его пунктов;

был объявлен выговор главному тренеру сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадию Сартинскому;

Кировоградская областная военная администрация была проинформирована о фактах выполнения своих служебных обязанностей Юрием Давыдовым с мая по август

Теперь же общественность не сможет узнать о таких фейковых "учебно-тренировочных сборах". А отсутствие контроля может породить коррупционные схемы, пытающиеся скрыть за ширмой военного положения.

Также стоит напомнить, что и приказ о бойкоте соревнований публиковались на сайте министерства чуть ли не исподтишка. Таким же образом был опубликован и приказ об отмене этого бойкота. Министерство молодежи и спорта в своей деятельности оказалось не готово к публичности. А после утаивания своих приказов все более "закручивает гайки" информационного пространства вокруг себя.