Трубин и Довбик в перечне: Минспорта обновило список атлетов, не вернувшихся из-за границы

Звезды украинского футбола попали под пристальный глаз организации. Ранее другие ведущие исполнители попали в список.

Министерство молодежи и спорта обновило список не вернувшихся из-за границы спортсменов. Место в нем нашлось Анатолию Трубину и Артему Довбику.

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Под прицелом

Министерство молодежи и спорта Украины освежило перечень лиц, нарушивших взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию нашего государства после окончания спортивного мероприятия. В списке можно найти и имена ведущих украинских футболистов, в частности, Анатолия Трубина и недавно перебравшегося и португальской Бенфики и испанской Жироны соответственно (нападающий стал игроком каталонцев 6-го августа, а вратарь присоединился к "орлам" 10-го августа). ).

К тому же стоит отметить, что ранее в списке оказались и другие именитые футбольные исполнители, такие как Михаил Мудрик, защищающий цвета английского Челси и Илья Забарный, который является игроком английского Борнмута. Более того, в списке оказался бывший игрок сборной Украины Артем Громов, который тогда еще перешел в киприотский АЭК из Ларнаки (сейчас свободный агент), а также Владислав Кулач, выступающий за Зиру в Азерайбаджане.

Артем Довбик успел отличиться в дебютном поединке за Жирону после выхода на замену (нападающему ассистировал Виктор Цыганков), а также сыграть еще три матча за каталонцев, но безрезультативно. Анатолий Трубин, в свою очередь, только ожидает своего шанса сыграть первый матч в футболке Бенфики. Следует отметить, что его главный конкурент Одиссеас Влаходимос перебрался в Ноттингем Форест в последний день трансферного окна.

Весь список спортсменов, не вернувшихся из-за границы