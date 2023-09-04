Міністерство молоді та спорту оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Місце у ньому знайшлося Анатолію Трубіну та Артему Довбику.

Варте уваги Неадекватний та некомпетентний: почесний президент Дніпра-1 охарактеризував Кучера та Краснікова

Під прицілом

Міністерство молоді та спорту України освіжило перелік осіб, котрі порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення на територію нашої держави після закінчення спортивного заходу. У списку можна знайти й імена провідних українських футболістів, зокрема, Анатолія Трубіна та Артема Довбика, котрі нещодавно перебралися і стан португальської Бенфіки та іспанської Жирони відповідно (нападник став гравцем каталонців 6-го серпня, а воротар приєднався до "орлів" 10-го серпня).

До того ж варто відзначити, що раніше у переліку опинилися й інші імениті футбольні виконавці, такі як: Михайло Мудрик, котрий захищає кольори англійського Челсі та Ілля Забарний, який є гравцем англійського Борнмуту. Ба більше, у переліку опинився колишній гравець збірної України Артем Громов, який тоді ще перейшов до кіпріотського АЕКу з Ларнаки (наразі вільний агент), а також та Владислав Кулач, який виступає за Зіру в Азерайбаджані.

Нагадаємо. Артем Довбик встиг відзначитись у дебютному поєдинку за Жирону після виходу на заміну (нападнику асистував Віктор Циганков), а також зіграти ще три матчі за каталонців, проте безрезультативно. Анатолій Трубін, у свою чергу, тільки очікує свого шансу зіграти перший матч у футболці Бенфіки. Варто відзначити, що його головний конкурент Одіссеас Влаходімос перебрався у Ноттінгем Форест у останній день трансферного вікна.

Увесь список спортсменів, які не повернулися з-за кордону