Министр спорта Польши потребует у ЕС дополнительных санкций против России

Польские власти потребуют дополнительных санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. Среди них будут и санкции в спортивной сфере.

Деньги иногда воняют

Министр спорта и туризма Камиль Бортничук заявил, что напишет письмо министрам спорта Европейского Союза и Великобритании с предложением ввести новые санкции против России.

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Я рассчитываю на поддержку министров спорта Европейского Союза и Великобритании. В среду я собираюсь послать им письмо, в котором буду призывать к совместным действиям и расширению санкций и на спорт. Надеюсь, что этот голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в вопросах востока из Варшавы можно увидеть больше и лучше, чем из столиц Западной Европы. Мы должны наконец-то действовать,

– заявил Камиль Бортничук.

При этом он понимает, что эти переговоры могут быть трудными. Ведь один из главных спонсоров УЕФА – российский "Газпром". Так что вряд ли там захотят просто отказаться от российских денег.

"В мировой истории бывают моменты, когда нужно принять решение и постоять за добро. И действовать против римского принципа "pecunia non olet". Потому что деньги иногда воняют", – убежден политик.

Он также заявил, что будь его воля, то он бы не дал возможности сборной Польши по футболу отправиться в Москву на матч 24 марта против России.

Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропагандистской деятельности,

– убежден польский политик.

Однако он отметил, что неявка польской команды на этот матч была бы очень болезненной для болельщиков его страны.

"В жизни есть важные и поважнее вещи. Футбол – это главное, но мир – главнее", – подытожил Камиль Бортничук.

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Следовательно, по мнению политика, иногда нужно сказать "стоп", потому что "закончится плохо еще и для спорта".