Как будто кто-то наложил проклятие: один из клубов УПЛ вышел из телепула уже на старте сезона

В украинском футболе уже вечность поднимается вопрос создания единого телепула. Однако каждый раз потусторонние силы срывают его организацию.

Перед началом сезона 13 клубов договорились о создании телепула. Не поддержали идею только Днепр-1, Заря и Динамо.

Читайте также Лучшие голы 1-го тура УПЛ: пушка по воротам Динамо и классная комбинация от Полесья – видео

Телепул под угрозой уже после первого тура

Однако позже также отказался участвовать в телепуле и львовский Рух, который не согласился на условия сотрудничества и предложил альтернативу. Сезон стартовал с 12 клубами в телепуле, домашние матчи которых будут транслировать MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports.

Однако уже после первого тура стало известно, что еще один клуб покидает проект. Им стал закарпатский Минай, принявший решение о прекращении своего присутствия в едином телепуле Украинской Премьер-лиги.

Отмечается, что закарпатцы уже сообщили лиге о своем решении. Минай, начиная со второго тура УПЛ-2023/2024, трансляцией матчей будет заниматься самостоятельно. Показ домашних матчей команды будет вестись в ютубе, а также по региональным каналам Суспильного и телеканала Спорт 1.

По информации KDK, Минай не против идеи единого пула, но пока не может выполнить его требования по продакшену, а соответственно и общей стоимости пакета, который поставил MEGOGO.

. Свой следующий домашний матч Минай проведет 5 августа в 15.00, закарпатский клуб примет на своем поле ЛНЗ. Обе команды уступили в первом туре и занимают две последние строчки в турнирной таблице.